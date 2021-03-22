Çavdarhisar'da şehit mezarları ziyaret edildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''İlçe Kaymakamımız Armağan Yazıcı ve kurum amirleri ile birlikte ülkemizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ziyaret ettik. Şehit Halil İbrahim Balık ve Şehit Kamil Gezer'in mezarlarını ziyaret ettik. Ziyarette İlçe Müftümüz tarafından dualar okundu. Şehit ailelerinin her zaman yanında olacağız'' ifadelerini kullandı.

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