Kütahya Ülküspor Kız Hentbol Takımı'nın hedefi 1. Lig

Türkiye Deplasmanlı 2.liginde mücadele eden Kütahya Ülküspor Kadın Hentbol Takımı, gözünü 1. lige dikti.

Antrenörlüğünü Hüseyin Maraşlı ve idareciliğini Oğuzhan Yüksel’in yaptığı Kütahya Ülküspor Kadın Hentbol Takımı Kulüp Başkanı Aydın Şentürk, Türkiye Deplasmanlı 2. Ligi'nde mücadele eden kadın hentbol takımlarının ilk grupta oynadığı 3 müsabakadan 2’sini kazanarak iddiasını devam ettirdiğini söyledi.

Şentürk, “Kız hentbol takımımızı kutluyorum. 911 Nisan 2021 tarihleri arasında devam edecek maçlarımızda da aynı başarıları göstereceğimizden hiç şüphem yok. Bu yolun sonu inşallah 1. lig olacak ve Kütahyamıza bu ilki yaşatacağımıza tüm takımımızın inancı tamdır" dedi.

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