Kütahya'da silahla bir kişiye ateş açan şahıs yakalandı

Kütahya'da bir kişiye ateş açarak kaçan şahıs, aracında 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.
Fuat Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polise bir şahsın silahla ateş ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu arada A.K. isimli şahıs, şüpheli S.Ö.'nün kendisine ateş ettiğini dile getirerek şikayetçi oldu. S.Ö. ve A.K., ifadeleri alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Karakolu'na götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.