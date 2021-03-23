Çavdarhisar'da geniş kapsamlı denetim

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Restoran, lokanta gibi yemeiçme yerleri, şehir içi, şehirler arası toplu ulaşım araçları, okullar, okul servisleri araçları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Baykara başkanlığında denetlendi. 1925 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim kapsamında, 2 ekip 8 personel tarafından, ilçemizde bulunan 8 adet lokanta, restoran ve kafe işletmesi denetimleri gerçekleştirilmiştir. İş yerleri için müşteri kapasiteleri, oturma planları, dezenfektanlar kontrol edilmiştir. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda hatırlatmalarda bulunulmuştur. 2 servis aracı, 1 şehirler arası otobüs denetlenmiş olup denetimlerde HES kodu kontrolü ve maske uyarıları yapılmıştır'' dedi.

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