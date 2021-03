Öğrencilerin farkındalık buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından, ‘Hayata +1 değer katan öğrenciler’ farkındalık buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, ‘Dünya Down Sendromu Günü’ne dikkat çekmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenleyip, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti. Bacaksız, “ Engelli öğrencilerimize karşı daha bilinçli, daha duyarlı ve daha sorumlu bir anlayışla, yardımcı ve destek olmamız gerekiyor. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi bilerek davranırsak, hayata +1 değer katan çocuklarımız için bir farkındalık oluşturabiliriz. Down sendromlu bireyler, bizler gibi normal insanlardır. Tek fark, bazı hayat becerilerinde biraz yardıma ihtiyaç duymalarıdır” dedi.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bir araya gelen down sendromlu öğrencilere ikramlar yapıldı, oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendiler.

