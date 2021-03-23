Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M. G (32) isimli şahsın Bursa’dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Kütahya’da satacağı bilgisine ulaştı.
Plakası belirlenen bahse konu araç KütahyaEskişehir karayolunun 11.kilometresinde durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan M. G., O. S., Y. A. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 5 gram bonzai, 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.