Kütahya’da 5 bin 200 adet makaron ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve jandarma tarafından yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 5 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M. Ü. (63) isimli şahsın, Balıköy Beldesi Merkez Mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ve kıyılmış açık tütün satışı yaparak haksız kazanç sağladığını tespit etti. M. Ü isimli şahsın Merkez Mahallesinde bulunan ev ve aracında yapılan aramada, 200'lük kutularda 26 karton halinde toplam 5 bin 200 adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan M. Ü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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