Kütahya'da araç sayısı 216 bin 208 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 3 bin 461 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 605 artışla 216 bin 208 oldu.
TÜİK verilerine göre Kütahya'da 2021 Şubat ayında 2 bin 190 otomobil,103 minibüs, 28 otobüs, 520 kamyonet, 116 kamyon, 141 motosiklet, 356 traktör ve 7 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.
Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 697’si otomobil, 3 bin 796’sı minibüs, bin 815’i otobüs, 27 bin 671’i kamyonet, 7 bin 226’sı kamyon, 32 bin 447’si motosiklet, 34 bin 717’si traktör, 569’u ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.