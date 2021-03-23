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Kütahyalı genç kız yaşadığı dehşet anlarını anlattı KADES sayesinde kurtarılan E.Ü. "Çaresizdim, çok korktum" "Benim durumunda olan kadınların KADES'i kullanarak kendilerini korumalarını istiyorum"

İHA

Kütahyalı genç kız yaşadığı dehşet anlarını anlattı KADES sayesinde kurtarılan E.Ü. "Çaresizdim, çok korktum" "Benim durumunda olan kadınların KADES'i kullanarak kendilerini korumalarını istiyorum"

Kütahya'da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılan ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarılan 19 yaşındaki E.Ü. yaşadıklarını anlattı. Genç kız, "Çaresizdim, çok korktum" dedi.
Cumartesi günü Zafertepe Mahallesi'nde eski sevgilisi Ö.K. tarafından zorla araca bildirilerek kaçırılan E.Ü., "Kursa gitmek için evden çıktım. O sırada eski sevgilim Ö.K., beni zorla araca bindirdi. Bu sırada ısrarla KADES'e arka arkaya basarak yardım istedim. Eski sevgilim hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Israrla tıkladım. Beni zorla arabaya bindirdi. KADES'e tıkladığımı anlayınca bana vurmaya başladı. Korktuk, çaresizdim. Burnum kırıldı. Polis ekipleri gelerek beni kurtardı. Şikayetçi oldum. Kadınlara korkmamalarını söylemem. Benim durumunda olan kadınların KADES'i kullanarak kendilerini korumalarını istiyorum. Kadınlar KADES kullanarak kendilerini güvende hissedebilirler" diye konuştu.
Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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