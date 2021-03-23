Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette vakıflara ait taşınmazların imarla ilgili konuları görüşüldü.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Emlak Şube Müdürü Erhan Üstündağ ve şehir planlayıcısı Gülseren Üstündağ, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, vakıflara ait taşınmazların imarla ilgili değerlendirmeleri yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya’da bir çok vakıf eseri olduğunu ifade etti.

Vakıf eserlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yaptıklarını belirten Başkan Işık, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmaların süreceğini söyledi.

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