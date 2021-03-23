Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile faaliyetlerini yürütmekte olan ‘Engelleri Sanatla Aşan Özel Bireyler Seramik Kursu’ öğrencileri, öğretmenleri Hülya Koca ile birlikte Belediye Başkanı Alım Işık'ı ziyaret etti.

'Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile faaliyetlerini yürütmekte olan 'Engelleri Sanatla Aşan Özel Bireyler Seramik Kursu' öğrencileri ve öğretmenleri Hülya Koca’yı ağırladı.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Işık, öğrencilerden, belediyenin yapmasını istedikleri ne varsa söylemelerini istedi.

Koca ise, Kütahya Belediyesi'nin özel çocuklara verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür etti.

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