Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2020'de belediyelere 695 milyon liralık yardım yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale ruhunu Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya’ya geldi.

106. yıl önce emperyalist güçlere karşı kazanılan savaşın ruhunu, 106 yıl sonra bile yansıtan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin, Türkiye gezisinde ki durağı Kütahya oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye turuna çıkan mobil müze, Kütahyalılar tarafından gezildi. Mobil müzeyi, Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden ve il protokolü, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.