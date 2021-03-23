Kütahya'da 3 çocuğu darp iddiasına gözaltı

Kütahya’da sokak hayvanlarını koruma bahanesiyle 3 çocuğu darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Mart Pazartesi günü, Akkent Mahallesi’nde, H.K.A, E.Y. ve Y.A.Y. isimli çocukların oyun oynadıkları esnada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak H.K. isimli şahsın olay yerine gelerek çocukları darp ettiği çocukların beyanında anlaşılmıştır. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Savcı talimatıyla H.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca olay yerine gelen polis ekibine de tehdit ve hakarette bulunan H.K. isimli şahıs hakkında 'Görevli memura tehdithakaretten' işlem yapılmış gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.