Altıntaş'ta işyerleri ve servis araçlarında sıkı denetim

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''Dinamik denetim sürecinde, tematik denetimler genelgesi kapsamında ilçemiz genelinde, 7 berber, kuaför, güzellik merkezi, 8 lokanta ve restoran, 1 toplu taşıma aracı, 1 Camii ve 122 vatandaşımıza maske denetimi gerçekleştirildi. İş yerleri için müşteri kapasiteleri, oturma planları, dezenfektanlar kontrol edilmiştir. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda hatırlatmalarda bulunulmuştur'' dedi.

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