Simav’da canlı hayvan pazarı tekrar açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı sebebiyle 2 ay önce kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı. Leylekkürü Mevkii'ndeki Panayır Alanı'nın yanında bulunan, bölgenin en büyük canlı hayvan pazarının yeniden hizmet vermesi, bölge esnafını sevindirdi.

Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Simav hayvan pazarının, bölgenin en büyük canlı hayvan ticaret alanı olduğunu ifade etti. Kalay, “Hayvan pazarımız,19 Mart 2020 tarihinde Covit19 tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, tedbirlerin hafiflemesi sebebiyle Haziran ayında tekrar açıldı. Bazı köylerimizdeki koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı sebebiyle 12 Ocak 2021 tarihinde tekrar kapatıldı. Bu gün itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. Bölgemizin en büyük hayvan pazarı olan Simav’da 40 bin büyükbaş, 65 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Çevre ilçelerden gelen kasap ve esnaflar, hayvan pazarımızı doldurdular. Esnaflarımıza hayvan pazarımız hayırlı olsun” dedi.

Sakarya’dan hayvan almak için geldiğini söyleyen Kazım Beyaz, Simav’daki canlı hayvan pazarının açılmasını dört gözle beklediğini belirterek, esnafların çok iyi olduğunu, istedikleri hayvanlarını aldıklarını ifade etti.

Hayvanlarını satmak için gelen Ali Ersoy, “Hayırlısıyla açılan bölgenin en büyük hayvan pazarında, yağış olmasına rağmen hayvanlarımızı sattık” diye konuştu.

Hayvan pazarının açılmasıyla 2 büyükbaş hayvanını sattığını söyleyen Mustafa Girgin, (54) güzel bir pazar olduğunu belirterek “pazarda alan da memnun, satanda memnun” şeklinde konuştu.

Yem fiyatlarının yükselmesinden dertli olan 51 yaşındaki hayvan üreticisi Şeref Kalkan, hayvan fiyatlarının da düşüşe geçtiğini belirterek, hayvancılık yapmaktan memnun olmadığını ifade etti.

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