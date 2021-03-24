Tapu Müdürlüğü’nden bir yılda 11 bin 713 işlem

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Tapu Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı itibariyle 11 bin 713 işlem yapıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim “ ilçemizdeki Tapu Müdürlüğü’nde 2020 yılı itibariyle; 233 ipotek işlemi, 136 kredili satış, 529 veraset ve intikal işlemi, bin 925 satış işlemi ve 8 bin 880 diğer işlemler olmak üzere toplam 11 bin 713 işlem yapılmış olup, bu işlemler sonucunda ; 696 bin 862 TL döner sermaye, 5 milyon 499 bin 946 TL tapu harcı, 108 bin 166 TL damga vergisi olmak üzere toplam 6 milyon 304 bin 974 TL tahsil edilmiştir” dedi.

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