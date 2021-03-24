''Çini kursu aile bütçesine katkı sağlıyor''

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde bayanlara yönelik çini kursu açıldığı bildirildi.

Çini kursunun ekonomik açıdan aile bütçesine fayda sağladığını belirten Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ''İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köylerimizde aile bütçelerine ekonomik katkı sağlayacak kurslar devam ediyor. Bunlardan en önemlisi Kütahya ilimizin simgesi çini öğrenme kursu. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri inceledik. Çalışmalar oldukça güzel. Hepsine başarılar diliyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.