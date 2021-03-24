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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ 6 doktora bursu almaya hak kazandı

İHA

DPÜ 6 doktora bursu almaya hak kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) YÖK 100/2000 Doktora Bursu' kapsamında Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarında toplam 6 doktora bursu almaya hak kazandığı bildirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, ”Yükseköğretim Kurulu, 100/2000 Doktora Projesi 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için geçtiğimiz ocak ayında çağrıyı çıkmıştır. Bu kapsamda her üniversiteden en fazla 5 alanda başvuru yapılacağını belirtmiştir. Başvuru döneminde rektörlüğümüze, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalından 3 alan, Kimya, Biyoloji ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dallarından ise birer alan için başvuru dosyası gelmiştir. YÖK’ün yaptığı değerlendirme sonrasında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programına bağlı Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarında yapılan başvurumuz destek görmüştür. Disiplinler arası alanlardan Enerji depolama konusunda Kimya bölümümüzde katkı da bulunmuştur. Başvuru için dosya gönderen tüm ana bilim dallarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Rektör Yardımcısı Göçmez, ”Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, YÖK’ün 100/2000 Doktora Bursu kapsamında Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarında toplam 6 doktora öğrencisinin burs alacağını bir ilan ile duyurmuştur. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzden yapılan açıklamada Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programına bağlı Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarına 22 28 Mart tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacak başvurularda gerekli koşulları sağlayan adayların başvuru yapabileceği ve 29 Mart günü yapılacak bilim mülakat sınavının ardından kazananların ilan edileceği bilgisi verilmiştir” diye konuştu.
Rektör Kazım Uysal ise yaptığı açıklamada, “Ülkemizin kalkınma hedefleri yönünde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen YÖK 100/2000 Doktora Programı kapsamında değerlendirilen başvurumuz sonrasında, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programının Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarında 6 burs kontenjan hakkı elde etmesi çok değerlidir. Bu nedenle Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü tebrik ediyorum” dedi.

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