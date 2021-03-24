Kütahya MEM "Akredite Kurum" olmaya hak kazandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20212027 Erasmus Programı döneminde okul eğitimi alanında "Akredite Kurum" olmaya hak kazandı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca yürütülmekte olan "Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu" kapsamında "2020 Yılı Teklif Çağrısı" döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 20201TR01KA120SCH098693 numaralı başvurusu, uygunluk ve seçim kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü akredite olmaya hak kazandı. Bu bağlamda Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) ve Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) kapsamında yapılabilen proje faaliyetlerinin benzerleri yapılarak "20212027 Erasmus Programı" döneminde Müdürlüğün liderliğinde kurulacak konsorsiyumlar sayesinde öğrenciler ve öğretmenler yurt dışında eğitim alma hakkına sahip olacaklar” denildi.

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