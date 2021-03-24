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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da "Geçmişten Geleceğe" projesi

İHA

Kütahya’da "Geçmişten Geleceğe" projesi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından 5 yıldır yürütülen Veli İletişim Programı projesi kapsamında, veliokul iletişimini artırmaya yönelik "Geçmişten Geleceğe" projesi hayata geçirildi.
"Geçmişten Geleceğe" projesi çerçevesinde öğrencilerin yerel kültürü tanımaları amacı ile velilerle birlikte "Geçmişten Geleceğe" adlı belgesel hazırlandı. Belgeselde, velilerin okulları aracılığıyla Müdürlüğün ArGe birimine ulaştırdığı, kendilerine ait olan, tarihi değer taşıyan eşya, kıyafet gibi malzemelere ait görseller kullanılarak "Geçmişten Geleceğe" adlı belgesel oluşturuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen törende, "Geçmişten Geleceğe" projesine katkı sunan velilerin öğrencilerine, yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi, ayrıca kitap hediye edildi.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Güçlü bir gelecek, köklü bir geçmişin üzerine inşa edilir. Gençlerimizin geçmişlerini bilmeleri, geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacaktır. Bu yönüyle kıymetli bir çalışma olan "Geçmişten Geleceğe" projemize sahip çıkan, katkıda bulunan siz değerli velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin her zaman geçmişten ders alabilen ve geleceğe umutla, güvenle bakabilen bireyler olabilmelerini diliyorum. Onları geleceğe hazırlamak, iyi birer insan olmalarını sağlamak amacıyla çaba gösteriyoruz" dedi.

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