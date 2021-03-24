Kütahya’da okul kantinleri, yemekhane ve öğrenci servislerinde denetim

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul, okul kantinleri, yemekhane ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Haftalık Tematik Denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında Kütahya’da devam eden denetimler dahilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda, okul kantinlerinde, okullardaki yemekhanelerde ve öğrenci servislerinde denetimlerde bulunuldu.

Denetim öncesi İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, idarecilerin katılımıyla, okulların denetimi için hazırlık ve planlama çalışması toplantısı yapıldı. Yapılan toplantı sonrası Müdür Hasan Başyiğit ve idareciler yapılan planlama dahilinde okul, kantin, yemekhane ve servisleri denetleyerek salgın denetim formunda yer alan maddelerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettiler.

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