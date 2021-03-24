Gediz’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Gediz ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle yapılan operasyonda, evde bulunan U.B. ve A.B. adlı kişiler gözaltına alındı. Evde yapılan aramada iki bin 600 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu içmek için çarşaf, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 130 gram boş mavi kapsül ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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