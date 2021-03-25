Emet'in 467 nüfuslu Yarış köyü karantinaya alındı

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Kütahya’nın Emet ilçesinde korona virüs vakaları nedeniyle 467 nüfuslu Yarış köyü karantinaya alındı.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ’’Pozitif vakaların artması dolayısıyla Emet ilçemize bağlı Yarış köyü 24 Mart itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 10 gün sürecektir. Karantina altına alınan Yarış köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır. İlçe genelinde ve köylerimizde Korona virüs tedbirlerine eksiksiz uymanız sizlerden isteğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

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