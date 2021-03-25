Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emet ilçemizde son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 mahallede yaklaşık 9 bin kişiyi kapsayan karantina dolayısıyla belediyemiz tarafından işletilen şifalı hamamlarımız kapatılmıştır. Karantina süreci boyunca hamamlar açık olmayacaktır. Açıldığı zaman belediyemiz tarafından gerekli açıklama tekrar yapılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

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