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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı" yola çıkıyor

İHA

"Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı" yola çıkıyor

Türkiye’de ilk olan "Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı" Kütahya’nın kırsal bölgelerindeki çocuklara ulaşmaya hazırlanıyor. Mobil tırda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, “Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün çocuklarımızın motivasyon, iletişim, liderlik ve girişimcilik yönlerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Kütahya Valiliği öncülüğünde; Kütahya İl Özel İdaresi ve PTT'nin destekleriyle hayata geçirilen Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı çocuklar için yola çıkıyor.
Araçta incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, gelecek hafta yola çıkması planlanan mobil tırın ilk etapta Kütahya’nın kırsal bölgelerindeki çocuklara ulaşacağını söyledi.
81 il hedefiyle yola çıkıldığını ifade eden Vali Ali Çelik, “Mobil tırda çocuklarımızın motivasyon, iletişim, liderlik ve girişimcilik yönlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün çocuklarımızın ayağına gideceğiz” dedi.
Mobil tırın haftada bir gün belirlenen bölgelerde faaliyet yürüteceğini ifade eden Vali Çelik; eğitici, öğretici ve eğlenceli eğitimlerin DPÜ Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından verileceğini aktardı.
Vali Ali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile DPÜ Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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