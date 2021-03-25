Başkan Münevver Altın: "Epilepsi, tedavi edilebilen bir hastalıktır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Münevver Altın: "Epilepsi, tedavi edilebilen bir hastalıktır"

İHA

Başkan Münevver Altın: "Epilepsi, tedavi edilebilen bir hastalıktır"

Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, Türkiye'de 750 bin epilepsi hastası olduğunu bildirdi.
Dünyada 26 Mart tarihinin Epilepsi Günü olarak belirlendiğini belirten Altın, rahatsızlığın, toplumdaki yaygınlığının genellikle gerçek oranlardan daha az tahmin edilen bir hastalık olduğunu ifade etti.
Epilepsinin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu dile getiren Altın, "Epilepsi hastalığı kendini çeşitli türde nöbetlerle belli eden ve toplumdaki yaygınlığı genellikle gerçek oranlardan daha az tahmin edilen bir hastalıklıktır. Dünyada 65 milyon epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır. Epilepsi hastaları ne yazık ki toplumda saklanmakta, bu durum da etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Toplumun yanlış önyargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir. Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80’i tedaviye ulaşamamaktadır. Ülkemizde ise epileptik nöbetlerin tam olarak tanınamaması, epileptik epileptik çocuğu olan anne babaların çocuklarını gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları hem bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı tek bir antiepileptikle bile büyük oranda tedavi edilebilir, bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler. Günümüz ve tarih çok başarılı, çağa alanlarında damga vurmuş örneklerle doludur.Epilepsi hastalığı hiç bir neden olmadan ortaya çıkabildiği gibi, beyin ve beyin zarlarını etkileyen enfeksiyonlar, kaza ve travmalar, kanamalar, damar hastalıkları, beslenme bozuklukları, metabolik hastalıklar ve genetik bazı hastalıklarla ortaya çıkabilir. Genetik olarak geçebilen bazı epilepsi türleri akraba evlilikleri ile yaygınlaşabilmektedir. Günümüzde elektronik ortama aşırı maruz kalma da özellikle çocuklarda risk oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkilemektedir"
Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsinin, kısa süreli bir beyin fonksiyon bozukluğu olduğunu dile getiren Münevver Altın, "Epilepsi alanında, hastalığın nedenlerine yönelik ve tedavi amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. Geliştirilen yeni antiepileptik ilaçlar cerrahi ve yeni girişimsel yöntemlerle klasik ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi hastalarının tedavisi başarıyla yapılabilmektedir.Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli bir beyin fonksiyon bozukluğudur ve beyin hücrelerinde geçici anormal bir elektrik aktivitesinin yayılması sonucu ortaya çıkar. Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkilemektedir. Hastalık, erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülmektedir. Epilepsi nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte, çocukluk ve yaşlılık döneminde daha sık ortaya çıkmaktadır. Epilepsi nöbetleri klinik olarak çok değişik şekillerde görülebilir. Epileptik nöbetler temelde fokal (Beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler) ve jeneralize (Beyinde yaygın olarak başlayan nöbetler) olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Nöbet tipinin bilinmesi, hangi epilepsi ilacının daha etkili olacağı konusunda yol gösterici olması açısından büyük önem taşımaktadır. Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalıktır, nöbetlerin hayatınızı etkilemesine izin vermeyin. İzin verin sizin ya da epilepsili yakınınızın hayata katılmasına yardım edelim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dereköy Ortaokuluna “ eTwinning School” etiketi
YEREL HABERLER Dereköy Ortaokuluna “ eTwinning School” etiketi
Kütahya’da kaçak tütün ve bandrosüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak tütün ve bandrosüz makaron ele ...
Dumlupınar Göleti'nde su seviyesi yükseliyor
YEREL HABERLER Dumlupınar Göleti'nde su seviyesi yükseliyor
"Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı" yola çıkıyor
YEREL HABERLER "Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı" yola çıkıyor
Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Şifalı hamamlar geçici olarak kapatıldı
8 yılda 679 projeye 110 milyon TL hibe
YEREL HABERLER 8 yılda 679 projeye 110 milyon TL hibe
Haşhaş ekili alanlar kontrol edildi
YEREL HABERLER Haşhaş ekili alanlar kontrol edildi
Zabıta’dan fırın ve market denetimi
YEREL HABERLER Zabıta’dan fırın ve market denetimi
Emet'in 467 nüfuslu Yarış köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Emet'in 467 nüfuslu Yarış köyü karantinaya alındı
Çavdarhisar'da deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da deprem tatbikatı
Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gediz’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Gediz’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Emet'te geniş çaplı karantina uygulamalarına gidildi Yaklaşık 9 bin vatandaşın bulunduğu 3 mahallenin çoğunluğu karantinaya alındı
YEREL HABERLER Emet'te geniş çaplı karantina uygulamalarına ...
Kütahya´nın Emet ilçesinde 3 mahalle ve 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kütahya´nın Emet ilçesinde 3 mahalle ve 1 köy ...
Çiçek hastalığı nedeniyle 70 gündür kapalı olan hayvan pazarı açıldı
YEREL HABERLER Çiçek hastalığı nedeniyle 70 gündür kapalı olan ...
Dumlupınar'da tüm köy yolları açıldı
YEREL HABERLER Dumlupınar'da tüm köy yolları açıldı
Ağlayarak komşusunu şikayet eden kadının köpekleri tasma takılmazsa alınacak
YEREL HABERLER Ağlayarak komşusunu şikayet eden kadının köpekleri ...
Kütahya’da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele ...
‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Simavlıları duygulandırdı
YEREL HABERLER ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Simavlıları ...
Kütahya’da Ağaçlandırma ve Silvikültür tatbikatları
YEREL HABERLER Kütahya’da Ağaçlandırma ve Silvikültür tatbikatları
Başkan Işık: "2 yılda bin 300 yeni iş yeri ruhsatı verdik"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "2 yılda bin 300 yeni iş yeri ruhsatı ...
Kütahya'da 900 çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER Kütahya'da 900 çiftçiye tohum desteği
Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu
Kütahya’da okul kantinleri, yemekhane ve öğrenci servislerinde denetim
YEREL HABERLER Kütahya’da okul kantinleri, yemekhane ve öğrenci ...