Enne Barajı'nda göçmen kuşları güzelliği Doğal güzellikleriyle her mevsim kartpostallık görüntüler oluşturuyor Enne Barajı bugünlerde kendisini mesken tutan göçmen kuşlar ile ilgi görüyor

Baharın habercisi göçmen kuşları, Kütahya'nın Enne Barajı'na gelmeye başladı. Kütahya kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Enne Barajı, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim kartpostallık görüntüler oluşturan Enne Barajı, bugünlerde kendisini mesken tutan kuşlar ile ilgi görüyor.

Bölgeye balıkçıl, karabatak ve leyleklerin gelmeye başladığını kaydeden Zafer Alat, "Bilindiği gibi, Enne Barajı Kütahya'nın en güzel mekanlarının başında geliyor. İlkbaharla birlikte her yıl bu bölgeye göçmen kuşları da geliyor. Baharın habercisi göçmen kuşlarının gelmesi bölgeye ayrı bir renk katıyor. Doğa severleri Enne Barajı çevresine davet ediyorum" diye konuştu.

Enne Barajı'ndaki tekne ve Yörük çadırını işleten Yunus Alat ise, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tesislerin nisan ayı itibariyle hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

Karabatak ve balıkçıl kuşlarının Enne Barajı'nda yiyecek araması, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

