Kütahya’da Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünün düzenlediği “Suyun Değeri” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Eskişehir'de bulunan DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nde verildi.

Ödül törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

"Suyun Değeri" konulu resim yarışmasında Kütahya’dan Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Aksugül birinci, Fatih Ortaokulu öğrencisi Aslı Sakızoğlu ikinci oldu. Fethi Güzen İşitme Engelliler Ortaokul öğrencisi Hilal Kurtkaya ise mansiyon ödülü aldı.

"Suyun Değeri" konulu kompozisyon yarışmasında ise Tavşanlı Özel Yıldız Ortaokulu öğrencisi Yüsra Sezgin ikinci oldu. Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu öğrencisi Hiranur Enigöl ise mansiyon ödülü aldı.

Öğrencilere ödüllerini Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan verdiler.

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