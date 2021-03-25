Domaniç´te kar yağışı ulaşımı aksattı

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Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, Kocayayla mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Domaniç ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Domaniçİnegöl Karayolu´nun Kocayayla geçicinde çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmaların aaralıksız devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-03-25 17:44:54



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