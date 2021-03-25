Domaniç’te kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Domaniç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Domaniçİnegöl Karayolu bin 500 rakımlı Kocayayla mevkiinde devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

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