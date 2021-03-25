Kütahya´da 350 nüfuslu köye koronavirüs karantinası



Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesine bağlı 350 nüfuslu Derbent köyü, artan koronavirüs vakalarının ardından 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tavşanlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplandı. Kurulda, ilçeye bağlı Derbent köyünde koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekilerek, karantina uygulaması kararı alındı. Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen Kurul kararında, "Son günlerde Derbent köyünde vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi. Karantina kararının ardından köye giriş-çıkışlarda jandarma komutanlığı ekiplerince kısıtlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-03-25 21:43:26



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