Başkan Arif Teke: ''Altıntaş'a hizmet için aralıksız çalışıyoruz''

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ağaçlandırma ve yeni su hattı yapımı çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Belediye personelimiz kar kış demeden çalışmalarına devam ediyor. İlçemizi ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çevre yolu ve mesire alanımızda ağaç dikim çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Tarım alanlarımızda çalışmak için gelecek olan mevsimlik işçilere barınma yeri yapımını işçilerimiz gelmeden tamamlamış olacağız. Ayrıca ilçe genelinde belli noktalarda yeni su hattı çalışmalarımız devam etmekte. Altıntaş için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.

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