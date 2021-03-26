Vefa sosyal destek ekipleri aralıksız çalışıyor

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 mahallede yaklaşık 9 bin kişinin karantinaya alınmasından sonra vefa sosyal destek ekipleri sürekli olarak vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Akpınar ve Hamam mahallelerinin tamamında ve Esentepe 1. TOKİ Konutları alanı 10 gün karantinaya alınmıştı. Karantina süreci başlayan mahallelerde, vefa sosyal destek hattı ve mahalle muhtarları halka hizmet veriyor. Emet belediyesi de kurduğu ekipler ile karantina bölgelerinde vatandaşların talepleri için sahada etkin görev alıyor. Ekiplerin 10 gün boyunca aralıksız çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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