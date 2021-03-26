Kütahya’da Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde Kütahyalı sanatçı Ahmet Yakupoğlu Sanal Galerisi’nin açılışı ile 5. Ulusal Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi.

Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen etkinliğe Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Güzel Sanatlar Fakültesi akademik ve idari personelleri, yarışmada ödül alan sanatçılar ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Dekan Prof. Dr. Levent Mercin, “İtiraf etmeliyim ki, Gazi Üniversitesinden mezun olduğumda dahi Ahmet Yakupoğlu’nu tanımıyordum. Peki, bunun sorumlusu kimdi? Öncelikle bendim. Sonra da bugün oturduğumuz koltuklardaki hocalarımızdı yani aslında yine bizleriz. Bizim makamlarımızda oturanların yerel kültür ögelerimize ve sanatçılarımıza sahip çıkması gerekir. DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ilk ulusal Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu’nu bu amaçla düzenlemiştik. Daha sonra bu sempozyumu uluslararası düzeye taşıdık. Ahmet Yakupoğlu adına geçtiğimiz yıllarda dört defa da resim yarışması düzenlemiştik. Sonradan bu yarışmalara ara verilmişti. Ancak geçen yıl kaldığımız yerden devam etmek adına çalışmalara başladık. Bu yarışmayı planlarken de sponsorların desteğine gereksinim duyduk. Yaptığımız görüşmelerin sonucunda bu etkinliğin düzenlenmesi, sanata ve sanatçıya destek verilmesi için pek çok kurumun yanımızda olduğunu gördük. Bu yarışmada verilen ödüllere sponsor olan Başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere, Hürok Mermer’e, Refsan’a, Keramika’ya, Baştaş’a, Akbank Kütahya Şubesi’ne, Ziraat Bankası Kütahya Şubesi’ne, Üçka Kırtasiyeye, serginin seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Ahmet Şinasi İşler, Prof. Dr. Metin Eker ve Doç. Dr. Selda Mant Menay’a teşekkür ediyorum. Ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde büyük emek sunan Rektörümüz Kazım Uysal başta olmak üzere fakülte yönetimimize ve öğretim üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kütahyalı sanatçı Ahmet Yakupoğlu’nun yaşam öyküsü ve eserlerini içeren Ahmet Yakupoğlu Sanal Galerisi’nin açılışını da gerçekleştiren Prof. Dr. Mercin, sitenin tasarımcısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapan Öğr. Gör. Ömer Zahid Kubat’la beraber galerinin tanıtımını yaptı ve üniversitede ilk kez hayata geçirilen sanal galerinin Ahmet Yakupoğlu'nun daha da tanınmasına önemli katkı sunacağını söyledi.



“Yarışmamızı Yakupoğlu’nun 100. yaşında gerçekleştirdik”

Yarışmayı Ahmet Yakupoğlu’nun 100. yaşında gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Göçmez, “21 yıllık mazisi olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kurulduğu günden bu güne, akademik, bilimsel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerini Kütahya’da ve Türkiye’de yaygınlaştırmasının yanı sıra, Dünya genelinde de sürdürme çabasındadır. Bunu yaparken birçok kamu kurumu, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimini ve iş birliğini sürekli geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası pek çok etkinlik gerçekleştiren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ilki 2011 ikincisi 2018 ve üçüncüsü 2020 yılında olmak üzere 3 sempozyum gerçekleştirmiştir. Bu etkinliklerin amacı Ahmet Yakupoğlu’nu hatırlatmak ve unutturmamaktır. Bunun yanı sıra, sanat ve tasarım eğitimine katkı sağlamak, sosyal sorumluluk adına paylaşım ve etkileşimin üst düzeyde olduğu, gelenek ve yeniliğin birleştiği, yeni model ve tanımlamalarla modern anlayışların farklı disiplinlerle ortaya konulabildiği kültür sanat faaliyeti gerçekleştirmek de hedeflenmiştir. 2020 yılı Ressam Yakupoğlu’nun doğumunun 100. yılı olması sebebiyle düzenlenen 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması bu yıla denk getirilmiştir. Bu amaçla düzenlediğimiz yarışmaya Türkiye genelinden 49 eser katılmıştır. Salgın sebebiyle birçok yarışmanın iptal edildiği ya da ertelendiği bir dönemde yarışmamıza 49 eserin katılmış olması, bizleri memnun etmiştir. Kasım ayında sonuçlanan yarışmanın ödül töreni ise salgından dolayı ertelenmiş ve bugüne kaydırılmıştır. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesini teşvik eden ve destekleyen Rektörümüz Kazım Uysal’a teşekkür ediyoruz. Kendileri her zaman sanatın ve sanatçının yanında oldular” diye konuştu.



“Yakupoğlu’yla aynı dönemde yaşamak bizim için şans”

Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Yakupoğlu’yla aynı dönemde yaşamanın kendileri için şans olduğunu ifade ederek,” 1995 yılında bir ilköğretim okulunda görev yaparken bir öğretmen arkadaşım Ahmet Yakupoğlu'nu tanıyıp tanımadığımı sordu. Kütahya’ya yeni gelmiştim ve kendisini tanımıyordum. Söz kendisiyle tanışmaya gelince kabul ettim ve öğrencilerimizle ziyaretine gittik. Sohbet başladığında önce ressam olduğundan söz etti. Ardından minyatürlerini gösterdi. Sonra da neyzen olduğunu ifade etti. Ricamız üzerine ney de üfledi. Öncesinde, üflediği o ‘şah neyi’ bize öyle ayrıntılı anlattı ki, o daha neye üflemeden biz hayran olmuştuk. Kendisiyle böyle tanışmıştım ve sanatının her yönüne hayran olmuştum. Bu vesileyle bu hikayeyi de anlatma fırsatı buldum. Bugün de beğendiği şiirlerin resimlerini yaptığını öğrendim. Onunla aynı çağda ve aynı şehirde yaşadığımız için kendimizi çok şanslı sayıyoruz. Bugün bu etkinliği düzenleyen Üniversitemize ve Güzel Sanatlar Fakültemize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” dedi.



“Ahmet Yakupoğlu çok yönlü bir sanatçıydı”

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin,” Kütahya Valiliği ile Kütahya’daki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının Ahmet Yakupoğlu ile ilgili çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Bugünkü etkinliğe katkı sunan Fakültemize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz kendimizi kültür ve sanat şehri olarak anıyor ve dışarıda da böyle açıklıyoruz. Öyle de olmalı ve bizler bir araya geldiğimizde sanat, kültür ve spordan konuşmalıyız ki, kendimizi geliştirebilelim. Ahmet Yakupoğlu çok yönlü bir sanatçıydı. Bugünkü sanal galeri açılışında onun tüm yönlerini keşfetme fırsatı bulduk. Onun adının verildiği böyle bir etkinliği düzenleyen Fakültemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışmasında ilk 10’a giren eserlerin sahiplerine ödülleri protokol üyeleri ve sponsorlar tarafından verildi. Yarışmanın sponsorları adına törene katılan temsilcilere de Fakülte tarafından hediye sunuldu. Ahmet Yakupoğlu Sanal Galerisi’nin tasarımcısı Öğr. Gör. Ömer Zahid Kubat ile yarışmaya katıldıkları eserleri üniversiteye bağışlayan sanatçılar da ödüllendirildi.

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