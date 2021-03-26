Profesyonel aşçılardan eğitim alıyorlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bilge Akademi Eğitim ve Uygulama Atölyesinde kursiyerler ünlü aşçılardan eğitimler alarak geleceğin aşçıları olma yolundalar.

Ünlü aşçı ve ustalarla Tavşanlı Göbel Termal tesislerinde kursların başlaması ile birlikte iş garantili meslek edindirme akademisi sayesinde ünlü aşçılar ve turizm sektörüne kalifiyeli kişiler yetişeceği turizm yatırımcısı İsmail Özcan tarafından ifade edildi.

Göbel Termal tesislerinde Bilge Akademi Eğitim ve Uygulama Atölyesinde başlayan kursların ilkinde Türkiye Aşçılar Federasyonu Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Gençlik Kolları başkanı Yusuf Sert kursiyerlere eğitim verdi.

Birçok beş yıldızlı otellerde ve çeşitli Üniversitelerde eğitimler veren Usta Aşçı Yusuf Sert, geçtiğimiz hafta da üç gün boyunca Göbel Termal'de verilen eğitimlerde kek yapımı, çikolata yapımı ve farklı tarzlarda işlenmesi ve püf noktaları üzerine eğitimler verdi.

Turizm yatırımcısı İsmail Özcan açtıkları milli eğitim onaylı kurslar ile gençleri kalifiyeli olarak yetiştireceklerini ifade ederken şunları söyledi, " Bugün burada mutfak sınıfımızda Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Gençlik Kolları başkanı Yusuf Sert ile birlikte eğitimlerimiz başladı. Mutfak harici ön büro eğitimleri ve kat hizmetleri eğitimlerimiz de var. Birçok konuda buraya katılan gençlerimiz kendilerini geliştirecek eğitimler alıyor. Burada teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler de veriyoruz. Bu eğitimleri alırken pratikte Göbel Termal Tesislerinden de faydalanıyorlar. İstihdam sağlanması açısından iş garantili eğitimler veriyoruz. Çünkü bir sektörde işe başlanacağı sıra size mutlaka deneyim soruyorlar. Deneyimi olmayanların da çalışması maalesef olmuyor. Deneyimi de bizler burada verilen eğitimlerle sağlıyoruz. Deneyimleri birebir burada uygulamalı eğitimlerle sağlamış oluyorlar. İlk kurslarımız 31 Mart tarihi itibari ile tamamlanmış olacak ve 1 Nisan tarihi itibari ile de yeni eğitim programları başlamış olacak. Tüm Tavşanlı halkımızı burada yapmış olduğumuz eğitimleri görmelerini isteriz, birçok anlaşmalı olduğumuz oteller bizlerden yoğun şekilde personel talep ediyorlar. İnşallah bizler de burada hem bölgemize hem ülkemize istihdam noktasında destek sağlamış olacağız diye umut ediyorum. Siz basın mensupları arkadaşlara da katılımınız için teşekkür ederiz."

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