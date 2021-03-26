Hisarcık Belediyesi'nden kumlama çalışması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan cadde ve ara sokaklardaki alanlarda belediye ekipleri tarafından kumlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından vatandaşları özellikle kış aylarında çamurdan kurtarmak amacıyla kumlama çalışmalarına devam edilirken,vatandaşların evlerine doğalgaz ve içme suyu abone bağlantılarını tamamlamalarının ardından kısa sürede bozuk yollarda parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.