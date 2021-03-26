Kütahya’da kaçak mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından kaçak ilaç, kurusıkı tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.U. (37) ve A.U. (63) isimli şahısların, Altıntaş İlçesi, Oysu Köyünde işletmekte olduğu işyerinde kıyılmış açık tütün, tütün doldurulmuş makaron (sigara), ilaç, kurusıkı tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği satışı yaparak haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Oysu köyünde bulunan işyerinde, işyerine ait depoda, ev ve eklentisinde yapılan aramada,11 karton (200'lük kutularda) toplam 2 bin 240 adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara), 10 kilo kıyılmış açık tütün,14 adet makaron doldurma aparatı, 2 adet namlusu açılmış kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 95 adet av tüfeği fişeği, 293 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 133 kutu (2 bin 850) adet ecza tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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