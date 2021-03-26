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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'nın çini desenleri kitap oldu

İHA

Kütahya'nın çini desenleri kitap oldu

Yaşayan İnsan Hazinesi (UNESCO) ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, uzun yıllar üzerinde çalıştığı ‘Hamza Üstünkaya Tasarımlarıyla Kütahya Desenleri’ kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basıldı. Üstünkaya, kitabını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a makamındaki ziyarette hediye etti.
Kütahya’nın, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü üç çini sanatçısından birisi olan Hamza Üstünkaya, uzun yıllar üzerinde çalıştığı Kütahya Desenleri kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basıldı. Kitabın editörlüğünü yapan İskender Işık, Gökhan Akca, Kütahya Çiniciler ve El Sanatları Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret eden Üstünkaya, kitabını Başkan Işık’a takdim etti.

"Desenlerin dünyaya helal olsun"
Ziyarette konuşan Üstünkaya, desenlerinin tüm dünyaya helal ettiğini ifade etti. Üstünkaya, “Bu kitabım, memleketime, sanat ehline, herkese hayırlı olsun. Tüm sanat camiası istifade etsin. Teşekkür değil, geçmişteki tüm sanatçılara Allah razı olsun desinler. Tüm desenlerim dünyaya helal olsun. Kütahya, çini sanatını dünyada tanıtan isim. Ama marka değil. Marka, İznik gözüküyor. Bu kitapla beraber ve bundan sonraki kitaplarla birlikte Kütahya artık marka olacak” dedi.
Kitabın editörlerinden İskender Işık ise Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Hamza Üstünkaya’nın, dünyada eşi benzeri olmayan eserlerinin bir kısmını ihtiva eden bu kitapta kendisinin de karınca kararınca rol almasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kütahya Çiniler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ise, sektör için çok önemli olan Hamza Üstünkaya’nın çalışmasının basımında, yapımında, genel koordinatörlüğünde destek olan Kültür Bakanlığına, Kütahya Valiliğine ve Kütahya Belediyesi ile Başkan Işık’a teşekkür etti.

"Yaşayan insan hazinesi ödülü alan 3 isim Kütahyalı"
Çini sanatı üzerine, UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan üç ismin de Kütahya’da olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Dünyanın çini ve seramik başkenti olarak ifade ettiğimiz Kütahya’mızın bu unvanla anılmasının gerekçesi var. UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülünü almış üç çini sanatçısı bu şehirden. Birisini rahmetle anıyoruz, Sıtkı Olçar. İkincisi bu kitabın emektarı, yıllarını vermiş ve her sayfasına bir desen yerleştirerek, Kütahya’mızın ailelerinin ismini koyduğu, Kütahya’mızın değerlerinin isimlerini sayfalara verdiği, Hamza Üstünkaya. Üçüncüsü de Mehmet Gürsoy. Bu üç insan, çiniyi dünyaya tanıtan üç marka. Kalıcı bir esere dönüşmesi, bu şekilde kitaplaşması ile mümkün” dedi.
“Kitabı bu hale getiren başta Hamza Üstünkaya’nın emeği çok büyük” sözlerini ifade eden Başkan Işık, kitabın derlenmesinde önemli görev üstlenen üniversite hocalarına da teşekkür etti. Başkan Işık, “Kitabın 382 ve 383. sayfalarında Hamza Üstünkaya’nın, yani ustanın eli deseniyle, şahsımın adına 30 Aralık 2017 tarihinde çizdiği deseni tescillediği sayfalar yan yana gelmiş. Bu da benim için çok büyük bir onur. Bu şehrin, şehri emini olmanın onurunu yaşadığımı bir kez daha anladım. Kitabın sayfalarında, tek tek Kütahya’nın ailelerinin isimleri yer alırken, Cumhurbaşkanımızın adına çizilen desen de kitaptaki yerini almış. Diğer desenlerin basımına talibiz. En değişik desenlerin yer alacağı kitabı, Kütahya Belediyemiz kültür yayınları olarak basımı üstlenmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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