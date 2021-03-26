Belediyeler iş birliği yapacak

İstifa eden adam son maaşını görünce şoke oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar'ı da makamında ziyaret eden Emet heyetinin, belediye çalışmaları, projeler, belediyeler arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.