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Küçükbaş hayvanlara uygulanan karantina kararı kaldırıldı

İHA

Küçükbaş hayvanlara uygulanan karantina kararı kaldırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle 9 köye ve 8 mahalleye uygulanan hayvan giriş ve çıkışı yasağı sona erdi.
Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemize bağlı Doğanlar köyünde KoyunKeçi çiçeği olarak bilinen hastalığının görülmesi nedeniyle Yenice, Doğanlar, Samrık, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar ve Katrandağı köyleri ile Dere, Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalcağıl, Kapaklıca, Hamam ve Kaynarca mahallelerine 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan girişçıkışları ile hayvanların merada otlatılması yasaklanmıştı. Bugün yapılan kontrol sonucu hastalık riskinin ortadan kalktığı ve karantina kararının sonlandırılmasına karar verildi'' ifadeleri kullanıldı.

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