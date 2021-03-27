Karantinada sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya'nın Emet ilçesinde alınan geniş çaplı karantina kararından sonra, aç kalan sokak hayvanları için belediye ekipleri tarafından farklı noktalara yiyecek bırakıldı.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ''Emet Belediyesi olarak, Korona virüse karşı etkin mücadele sürdürürken bir yandan da sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmaları alınan tedbirlerle sürdürüldü. İnsanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bırakmıyoruz. Belediyemiz tarafından ilçemizin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecekler bırakıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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