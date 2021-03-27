Mera alanları için köylere gübre gönderildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde mera alanlarının ıslahı ve iyileştirmesi amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylere gübre gönderildiği bildirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Teknik Personelimiz gözetiminde Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen, mera alanlarının ıslahı ve iyileştirmesi amacıyla ilçemize gönderilen gübrelerin köylere teslimi sağlandı. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.