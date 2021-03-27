Okulun dahil olduğu projeler değerlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan "Mesleki Eğitim işbirliği" protokolü çerçevesinde, Kütahya’da proje okul olarak eğitim veren Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu aylık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, KÜTSO adına Emin Yüce, Mustafa Aktaş ve Salih Nafi Alıç, KÜTBO adına ise Yasemin Yol, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Düzgün katıldı.

Toplantıda, KÜTSO MTAL'nin çalışmaları ve okulun ileriye yönelik gelişim süreci ele alındı. Ayrıca okulun dahil olduğu projeler hakkında bilgi verildi.

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