Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da M.K., alacakverecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan E.K. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. M.K, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi´nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. E.K., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.K.´yi kıraathane ortasında pompalı tüfekle bacağından vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kıraathane yakınındaki bir elektrik trafosu ile duvar arasında kama diye tabir edilen bıçak bulan polis ekipleri, kaçan şüpheli E.K.´nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-03-27 18:56:15



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