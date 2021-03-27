Kütahya’da depo yangını

Kütahya’da bir boya deposunda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bölcek Mahallesi’nde bulunan boya ve karton deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale sürüyor.

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