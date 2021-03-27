Kütahya´daki ambalaj fabrikasında yangın (1)



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kütahya´da Bölcek Mahallesi´nde bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya 6 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-03-27 22:31:53



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