Emekli vatandaş, her gün yüzlerce güvercine yem veriyor

Kütahya’da emekli bir vatandaş, güvercinlere 7 yıldır her gün yem vererek besliyor.

Yıllar önce mahallesindeki parkta kuşlara yem vermeye başlayan ve kısa süre sonra şehrin farklı noktalarına da yem bırakmaya devam eden Mehmet Kaya (60) kısıtlama günlerinde de kuşlara yem götürüyor.

Şehrin en işlek caddelerinden olan ancak kısıtlama ile sessizliğe bürünen Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi'ndeki güvercinleri de unutmayan Kütahyalıların 'Kuşçu Mehmet amcası' kuşlara her gün yaklaşık 10 kilo yem bırakıyor.

Mehmet Kaya, “Ben kuşlara ilk mahallemizdeki parkta bir kuşa bulgur atmam ile başladı. Daha sonra 2 sene mahalledeki kuşlara yem attım oradan taşından dan sonrada cumhuriyet caddesinde buraya geldim güvercinleri buraya alıştırmaya başladım. 2 yıl mahallede olmak üzere 5 yılda burada toplam 7 yıldır güvercinlere yem veriyorum. Ben bu işe ilk başladığımda Kütahya’da güvercin yok denecek kadar azdı, şimdi ise yüzlerce hatta binlerce güvercin var. Kısıtlama günlerinde de hayvanlar aç kalmasın diye valilikten özel izin alarak buraya geliyorum ve kuşları besliyorum. Ne zaman kısıtlama varsa cuma cumartesi pazar her kısıtlamada çıktım ve yemleri verdim. Normal zamanda da çıkıyorum ve bazen 10 kilo bazen de 8 kilo denk geldiğine göre yem atıyorum. Beni gören vatandaşlar da tebrik ediyorlar. Ben de onlara günahsız olan bu hayvanlara yem, su, mama vermelerini istiyorum. Herkesten ricam elini taşın altına koysunlar ve bu masumlara bir yem su versinler. Allah onlara bereketini verir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.