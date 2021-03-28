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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar

İHA

Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar

Kütahya Valisi Ali Çelik, 1993 yılında Mardin’de şehit düşen Jandarma Er Sadık Uçar’ın babası Hüseyin Uçar’ın cenaze merasimine katıldı.
Çavdarhisar ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine Kütaya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman, Belediye Başkanı Halil Başer, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak katıldı.
Uçar’a Allah’tan rahmet dileyen Vali Ali Çelik, yakınlarına baş sağlığı temennilerini iletti.

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