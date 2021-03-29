Kütahya’da YÖGEP ve DÖGEP Mart ayı toplantıları

Kütahya’da Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Mart ayı toplantıları İmam Hatip ortaokulları ve İmam Hatip liselerinde gerçekleştirildi.

İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip liseleri yöneticilerine yönelik "Yönetici Gelişim Programı" (YÖGEP) Mart ayı toplantısı Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde yüz yüze yapıldı. Toplantıda, "Güçlü ve olumlu kurum iklimi ve rutin oluşturma" konusu ele alındı. Toplantıya Şube Müdürü Mehmet Zorlu da katıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına ayrılarak her gruptan belirlenen bir okul koordinatörlüğünde yapıldı. İlkokul grubuna Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul grubuna Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve lise grubuna Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatör okul olarak seçildi. Zoom üzerinden yapılan DÖGEP Mart ayı toplantılarında; "Din öğretiminde özgün çalışması, örnek uygulaması, bilgisi ve birikimi olan öğretmenlerle tecrübe paylaşımı" konusu ele alındı.

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