Grup yolunu inceledi

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Vali Ali Çelik, Tavşanlı ilçesine bağlı İshakçılar köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Mustafa Ayaz ve vatandaşlarla görüşen Vali Ali Çelik, talepleri dinledi.

Tavşanlı Şenlik Eğriöz Grup Yolu’na bağlanan toprak yolda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, yola malzeme dökülerek çamur sorununun giderileceğini söyledi.

İnşaatı yarım kalan köy konağı ve muhtarlık hizmet binasını da yerinde gören Vali Çelik, imkanlar dahilinde destek olunacağını ifade etti.

Vali Ali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

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